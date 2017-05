Flamboyante Haagse topondernemer verdacht van fraude

Rens V. is in Den Haag een graag geziene gast op feestjes.

Ook zijn vrouw Elly (64) is aangehouden door de FIOD. Gisteren werd de woning van het echtpaar doorzocht, waarbij onder andere een Porsche Cayenne, schilderijen en tientallen dure horloges in beslag werden genomen.

Het balletje ging rollen nadat de Belastingdienst vraagtekens zette bij de aangiften omzetbelasting van het uitzendbureau, die ingediend waren door het administratiekantoor. In de boeken van alle bedrijven bleken mogelijke onregelmatigheden te vinden, waardoor de staatskas vanaf 2011 ruim 2 miljoen euro zou zijn misgelopen.

Flamboyant echtpaar

Het flamboyante echtpaar is een graag geziene gast bij feestjes in de Haagse regio en was eerder commissaris bij ADO Den Haag. Hij presenteert zich graag als selfmade-man die van simpele glazenwasser uitgroeide tot eigenaar van een familiebedrijf met 450 werknemers. Zijn bedrijven worden vooral ingehuurd door gemeenten, het rijk en hotels.

Rens V. is in Den Haag een graag geziene gast op feestjes. Foto: De Telegraaf

’Delen’ is zijn motto en hij heeft zich meerdere malen publiekelijk uitgesproken als voorvechter van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook is hij voorzitter van de galacommissie van het Rode Kruis Gala aan Zee in november.

Bij zijn bedrijf was woensdagmiddag niemand bereikbaar voor commentaar.