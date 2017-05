Celstraf voor verduisteren miljoenenerfenis van jongen

De vader overleed in 2007 en had de twee mannen van 55 en 39 jaar bewindvoerder gemaakt over zijn nalatenschap. Zij zouden het geld zo goed mogelijk beheren en gematigd defensief beleggen totdat de zoon 25 jaar werd.

De mannen gingen echter al snel aan de haal met het geld. Ze gebruikten het om schulden van het eigen bedrijf van de 55-jarige man uit Drenthe af te betalen. De andere man wist dat. Volgens het tweetal ging het niet om verduistering maar om leningen, omdat ze van plan zouden zijn om het geld terug te betalen. De rechtbank vond dat niet geloofwaardig. De mannen hebben hun eigen belangen voorop gesteld en die van de jongen ernstig geschaad.

De officier van justitie had eerder tegen de oudste verdachte vier jaar celstraf geëist en tegen de jongere twee jaar.