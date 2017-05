Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

’Voortaan één geldautomaat’

31 min geleden

AMSTERDAM - De drie grote banken gaan kijken of ze afspraken kunnen maken over een landelijk dekkend netwerk van geldautomaten. ABN AMRO, ING en Rabobank willen daarmee voorkomen dat er zwarte vlekken ontstaan op de kaart doordat banken steeds vaker geldautomaten weghalen, zo laten ze weten in een gezamenlijke verklaring.