Agenten waren volgen NH Nieuws bezig met een melding toen ze werden lastiggevallen door een groepje jongeren. Meerdere verzoekjes om weg te gaan, hielpen niet. De jongeren bleven doorgaan. Een van hen stak zelfs zijn middelvinger op.

Voor de agenten was dat de druppel. Ze hielden de tiener aan voor belediging. Die mocht een nachtje over zijn daden slapen. In de cel dus.