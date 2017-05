Zeer grote brand op industrieterrein in Veghel

Het is nog niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Bij het bedrijf wordt veevoer gemaakt.

De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. Er komt veel rook vrij bij de brand.

Langs de #A50 bij Veghel is veel interesse voor een grote brand die woedt. Rook waait gelukkig van de snelweg af (via @Lijbers) pic.twitter.com/NfvmEXN6Gi— VID (@vid) 31 mei 2017