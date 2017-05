premium

Politie raakt auto’s en agenten kwijt

Gisteren, 22:40 Mick van Wely

Amsterdam - Politiemensen lopen gevaar omdat het systeem waarmee de meldkamer kan zien waar wagens zich bevinden, faalt. Ook worden agenten naar verkeerde locaties gestuurd. Dat staat in een vertrouwelijke brief van politiechef Aalbersberg van Amsterdam aan korpschef Erik Akerboom, die in handen is van De Telegraaf. Aalbersberg maakt zich grote zorgen over de veiligheid van zijn manschappen en eist per direct actie.