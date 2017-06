Zuipreis na examen extreem populair

Reisbranchevereniging ANVR schat dat er tot dertig procent meer jongeren op vakantie gaan dan vorig jaar. Duizenden scholieren zijn nu, in de weken tussen de laatste examens en de uitslagen in, op plekken zoals Mallorca, Chersonissos en Albufeira.

Alle grenzen weg

Een zorgwekkende trend, volgens Mireille de Visser, oprichter van een speciale alcoholpoli voor jongeren onder de 18 jaar in het Reinier de Graafgasthuis. ,,Op zulke feestvakanties vallen alle grenzen weg: bingedrinken is de norm en er is geen controle van ouders.”