Enkelband doorknippen niet eens strafbaar

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de onthulling van De Telegraaf dat er sinds begin 2016 maar liefst 35 enkelbanden zijn doorgeknipt. Daar zat bijvoorbeeld ook een beruchte drugscrimineel bij die voor zijn rechtszaak de benen nam en tot nog toe zijn straf ontloopt.

VVD-Kamerlid Foort van Oosten ontdekte bij de voorbereiding van het debat dat het doorknippen van een enkelband nu niet eens een strafbaar feit is. Daar moet volgens hem snel verandering in komen. Hij eist dat het OM daarna ook echt werk gaat maken van de vervolging hiervan.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt dat het losmaken van een enkelband momenteel niet strafbaar is. Dat betekent echter niet dat het knippen zonder gevolgen is. Justitie kan bijvoorbeeld aangifte doen van vernieling van staatseigendom. In hoeverre dat daadwerkelijk gebeurt, is niet bekend. En als iemand onder voorwaarden alvast is vrijgelaten, betekent het doorknippen dat diegene toch de rest van zijn straf moet uitzitten omdat de voorwaarden zijn geschonden.

Van Oosten vindt dat niet ver genoeg gaan. Hij wil ook extra straf puur voor het losmaken. „Natuurlijk ga je ook terug de bak in, maar dat is geen straf, dat is een logisch gevolg.”