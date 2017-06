Pech na pech voor loterijwinnaar (22)

Maihouane daagde de loterij voor het gerecht, omdat hij vond dat hij recht had op een prijs. Hij had anderhalf jaar geleden onvoldoende saldo op zijn rekening, waardoor de loten niet werden afgeschreven. Juist die week viel de Sittardse straat waar hij woont in de miljoenenprijzen.

Maihouane pikte niet dat hij zijn prijs misliep, maar de rechter vindt nu dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is dat het geld niet kon worden afgeschreven.

Moord

In de aanloop naar de rechtszaak trof de 22-jarige Maihouane nog meer ongeluk. In april werd zijn oudere broer doodgeschoten in Sittard. Het onderzoek naar de moord loopt nog. „Dat heeft me natuurlijk veel harder getroffen dan de affaire met de Postcode Loterij. Maar ik had nog iets om naar uit te kijken. Dat valt nu ook weg.”

Maihouane krijgt nu niet alleen geen prijs. Hij is ook nog veroordeeld in de proceskosten van ruim 10.000 euro. „Dat voelt als een boete. Daar ben ik nu wel behoorlijk door van slag.”

Of Maihouane in hoger beroep gaat, weet hij nog niet. „Hij erkent de uitspraak niet als terecht. Hij had op zijn minst een seintje moeten krijgen van de Postcodeloterij dat het geld niet kon worden afgeschreven. Zo gaat dat toch ook als je huur niet kan worden afgeschreven?”, zegt zijn advocaat Sandra Carli.