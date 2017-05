Een 37-jarige man uit Wassenaar haalde de auto met de twee mannen in. De politie vermoedt dat hij tijdens de inhaalactie de macht over het stuur verloor en de auto met de twee mannen aanreed in de zijkant.

Die auto kwam op de oprit van een woning in de omgeving tot stilstand. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De andere man werd met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De 37-jarige bestuurder is aangehouden. De oorzaak van het ongeval is nog in onderzoek.