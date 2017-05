Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Mogelijk gewapende man verschanst zich in woning

1 uur geleden

HELMOND - UPDATE 01:30 - De man die zich woensdagavond schuilhield in een woning aan de Mierloseweg in Helmon, is na een grote politieactie gearresteerd. Volgens een ooggetuige zwaaide de man met een wapen.