'Mijn zoon is blij dat hij nog leeft'

,,Ze waren om 1.00 uur met de bus uit Geldrop vertrokken voor een dagtrip naar Londen. Ze zouden bij Calais op de trein gaan naar Londen. Even voor half 5 werden we gebeld dat er een ongeluk was gebeurd. Mijn zoon zei dat hij blij was dat hij nog leeft. Hij had last van zijn been en zijn knieën omdat hij bekneld heeft gezeten. Hij zat nog aan de kant van de weg te wachten tot ze zouden worden nagekeken door ambulancepersoneel. We wachten nu af wat er gaat gebeuren. De school zal waarschijnlijk wel een bijeenkomst houden.''

Volgens de vader zijn er tien kinderen gewond geraakt. De buschauffeur is afgevoerd met een traumahelikopter.