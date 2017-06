De bekogelde bus reed in de nacht van dinsdag op woensdag over de Aziëweg. Een ruit van de achterdeur raakte vernield. In de bus zaten tien mensen. Er vielen geen gewonden.

Vorig jaar werden ook meerdere bussen gestenigd in Schalkwijk. Buurtouders besloten toen 's nachts na het laatste gebed te patrouilleren.

"Toch is het ook dit jaar weer raak, juist in de ene nacht dat er geen buurtouders rondliepen’’, treurt coördinator Kacem Achahboun in het Haarlems Dagblad. ,,Helaas konden we door personeelsgebrek niet de dinsdagnacht patrouilleren."

Afgelopen nacht waren er opnieuw incidenten in Schalkwijk. Op twee plaatsen brandden auto's uit. Volgens de brandweer gaat het om brandstichting.