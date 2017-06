Definitief rapport: arrestant dood door coke

De man werd half januari gearresteerd in Amersfoort voor verdacht rijgedrag. Hij ging ervandoor maar werd na een achtervolging ingerekend, waarbij hij zich verzette. In het cellencomplex in Houten, waar de Nijkerker naartoe was gebracht, werd hij onwel. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later die nacht overleed.

Uit een eerste onderzoek kwam geen doodsoorzaak naar voren. Wel werd een hoge concentratie cocaïne in zijn bloed gevonden. Het definitieve rapport bevestigt dat de dood van de man hierdoor is veroorzaakt. Het is volgens het NFI niet waarschijnlijk dat het optreden van de politie, zoals het in bedwang houden van de verdachte, een rol heeft gespeeld bij het overlijden. Het OM concludeert daarom dat de politie „proportioneel en rechtmatig” heeft gehandeld en dat er geen aanwijzingen zijn voor strafbare feiten.

Op verzoek van de familie van de overleden man wordt er nog onderzoek gedaan door een andere patholoog. „De procedures hiervoor zijn in gang gezet en de officier van justitie wacht de resultaten van dit onderzoek af”, laat het OM weten.