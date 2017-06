Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Drie leeuwinnen voor DierenPark Amersfoort

38 min geleden

Amersfoort - Feest in DierenPark Amersfoort. Deze zomer mag de dierentuin drie jonge leeuwinnen verwelkomen. De zussen Zaila, Lewa en Sabi uit GaiaZOO zullen hun intrede maken in het nieuwe leeuwenverblijf dat in Amersfoort wordt geopend.