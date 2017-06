premium

Weer aanhouding voor schietpartij Rotterdam

56 min geleden

ROTTERDAM - De politie heeft opnieuw een man aangehouden voor een schietpartij in Rotterdam eind januari. Door die schietpartij raakte een 38-jarige Rotterdammer zwaargewond. Hij is toen ter plekke succesvol gereanimeerd, maar ligt nog steeds in het ziekenhuis. Volgens de politie is nog steeds niet duidelijk of hij zal herstellen.