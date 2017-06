Vernielers gaybrapad vrijuit

Het OM had in eerste instantie met de verdachten afgesproken dat de zaak door een mediation-traject zou worden afgedaan. Later besloot het OM toch te vervolgen, maar de rechtbank zet nu een streep door de zaak.

,,De verdachten zijn de afspraak nagekomen door gesprekken met de gemeente Leiden en het COC te voeren, de schade te vergoeden en een symposium te organiseren over homo-acceptatie en diversiteit. Door alsnog tot vervolging over te gaan, heeft het Openbaar Ministerie in strijd gehandeld met de gedane toezegging en het vertrouwensbeginsel geschonden'', aldus de rechtbank.

De actie van de studenten vorig jaar is gefilmd en werd breed gedeeld op social media. De vijf zijn lid van een studentenvereniging en deze 'stunt' was onderdeel van het introductieprogramma daarvan.

Het OM beraadt zich nu op deze beslissing van de rechter, laat een woordvoerder weten. Als het OM zich er niet bij neerlegt, moet er binnen twee weken beroep aangetekend worden.