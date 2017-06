premium

Schultz onderzoekt aanleg hyperloop Nederland

47 min geleden

DELFT - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) gaat onderzoeken of er een hyperloopnetwerk kan worden aangelegd in Nederland. In een hyperloop kunnen personen en goederen met een snelheid van meer dan 1000 kilometer per uur reizen door buizen met zeer weinig luchtweerstand.