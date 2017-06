Alle kinderen busongeval Frankrijk uit ziekenhuis

Sommige leerlingen willen niet meer per bus naar huis, voor hen wordt een andere oplossing gezocht. Inmiddels is ook een aantal ouders naar Frankrijk afgereisd om hun kinderen op te halen. Volgens het Stabrecht College in Geldrop gaat het om een „handjevol” ouders.

Docenten nog in ziekenhuis

Twee docenten zijn nog opgenomen in het ziekenhuis. Over hun toestand is nog niets bekend. Wel gaf de school eerder aan dat er niemand in levensgevaar verkeert. In totaal werden 22 slachtoffers naar een ziekenhuis gebracht, van wie het merendeel met lichte verwondingen.

De bus is volgens de rector van de school vermoedelijk met hoge snelheid op een vrachtwagen gebotst. De leerlingen voorin in de bus hebben de zwaarste verwondingen opgelopen, stelt Van der Deijl. Het is niet duidelijk of alle leerlingen hun gordel droegen.

Paniek

Een leerlinge die in de rampbus zat vertelt hoe de gezellige busrit plotseling omsloeg in grote paniek. „Het was heel gezellig in de bus, we waren luidruchtig. De chauffeur zei dat we moesten gaan slapen, omdat we anders moe zouden zijn. Een kwartier daarna botsten we tegen de truck aan. Sommigen waren nog wakker, anderen in een diepe slaap.”

Help, ik zit vast!

„Ik hoorde docenten roepen: ’help, ik zit vast!’” Ze zaten vastgeklemd tussen stoelen. Bij mijn vriendinnen zag ik heel veel bloed, vooral op gezichten. Ik zag een gewonde docent. Het waren heftige beelden. De rest heb ik vermeden. We zijn nu alleen maar aan het wachten. Ik heb heel erg zin om naar huis te gaan.”

De leerlingen waren op weg naar Londen voor een excursie. Twee ouders zijn onmiddellijk nadat ze van het ongeluk hadden vernomen in de auto gesprongen. Zij waren al rond 08.00 uur in Calais. Een deel van de leerlingen is opgevangen in een nabijgelegen school in Bourbourg.