Hoofdrol voor duo na ontvoering Nunspeet

De aanklager vertelde dat bij de aanhouding van de Bredanaar Sjang K. en Rotterdammer Kobus L. op 20 februari een telefoon werd gevonden met dreigberichten aan de zakenman en zijn zakenpartner. Op de achterbank van hun auto werden bovendien dreigbrieven aangetroffen.

Maurits werd op 2 december kort ontvoerd en sindsdien afgeperst. De ontvoering kreeg veel aandacht omdat werd gefilmd hoe het 53-jarige slachtoffer in Nunspeet was klemgereden en door gemaskerde mannen uit zijn Mercedes werd gehaald. De man werd uren vastgehouden, vastgebonden en mishandeld.

In totaal worden zes mannen en een vrouw verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering en afpersing. Op basis van DNA-sporen zijn er veel aanwijzingen dat Patrick J. uit Tilburg en Kobus R. uit Alphen aan den Rijn betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de geruchtmakende ontvoering. Het DNA van Patrick J. is gevonden in de bus die is gebruikt voor de ontvoering. DNA van Kobus R. werd aangetroffen op tape die was gebruikt om het slachtoffer vast te binden.

Hoogoplopende ruzie op de drugsmarkt was eind vorig jaar de vermoedelijke reden voor de gewelddadige ontvoering van Maurits. Volgens de beschuldigingen was er een conflict over de verdeling van werkterrein en eisten de verdachten 10 miljoen euro.