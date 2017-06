Nadat er berichten kwamen over zzp’ers die door de onduidelijkheid over de nieuwe regels van de wet DBA massaal opdrachten verloren, werd de handhaving ervan opgeschort. Eerder was dat tot 1 januari 2018. Nu een nieuw kabinet nog niet in zicht is om het vraagstuk op te pakken, is die periode verlengd tot halverwege 2018.

Wel zullen enkele bedrijven die evident in overtreding zijn omdat ze met schijnconstructies werken, alsnog kunnen worden aangepakt. Volgens het ministerie van Financiën gaat het dan om situaties waarin sprake is van „listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting”.