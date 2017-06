Gelijke benadering (ex)kankerpatiënt bij werk

,,Prominente werkgevers zoals ABN AMRO, AkzoNobel, Deloitte, ManpowerGroup, Inalfa, Johnson & Johnson, PON, PostNL en de Volksbank onderschrijven het Convenant Werk en Kanker'', aldus oPuce. Dat ontwikkelde een ‘genezenverklaring’, waarin kan worden vastgelegd dat iemand die kanker had geen verhoogd medisch risico meer heeft.

In het convenant Werk en Kanker verklaren de bedrijven zich bereid sollicitanten met een genezenverklaring gelijke kansen te bieden en zich in te zetten voor een gelijke behandeling op de werkvloer voor werknemers die kanker hadden of zelfs hebben. Het hebben van (volwaardig) werk kan mensen immers ook extra moed geven, zo is de gedachte.

Ervaringsdeskundige Isabelle Lebrocquy zette oPuce op om problemen met kanker bij werk op de agenda te krijgen.