Eis 7 jaar voor smokkelaars 640 kilo coke

Het drietal werd half december vorig jaar betrapt in een zwaarbeladen bestelbusje met een valse sticker van het containerbedrijf ECT en valse kentekenplaten. Het gaat om een veertigjarige Schiedammer en twee Albanezen van 36 en 21 jaar. De Schiedammer bleek te beschikken over een toegangspas tot het haventerrein, evenals een oranje overall van het bedrijf. De verdachte heeft bij de ECT gewerkt.

Het drietal had kort daarvoor de in sporttassen verstopte coke uit een container gehaald, afkomstig uit Brazilië. Een van hen had het verbroken zegel van de container bij zich.

De mannen werden aangehouden tijdens verscherpte controles van het HARC-team, een samenwerking van politie, douane, FIOD en het OM. Diverse incidenten en pogingen de haventerreinen te betreden leidden in december tot verscherpte controles en zoekacties. Diverse malen werden mannen op haventerreinen betrapt.