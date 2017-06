Volgens de boswachter was eerder deze week al voergedrag te zien bij een visarendenstel in een boomnest in het nationaal park. Donderdag was hier ook sprake van bij de roofvogels die een nest hadden gebouwd op een hoogspanningsmast. Om hoeveel jongen het gaat is nog niet bekend.

Beide stelletjes waren vorig jaar ook al in De Biesbosch, maar slechts één van de stellen bracht toen nageslacht op de wereld.