Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Door nog onbekende oorzaak stortte op de bouwplaats bij het vliegveld een deel van de nieuwe parkeergarage in.

Eindhoven schrapt parkeerboetes bij Airport

44 min geleden

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven schrapt alle parkeerboetes die sinds zondag zijn uitgedeeld in de buurt van Eindhoven Airport. De gemeente heeft dat besloten omdat parkeren bij het vliegveld een chaos is geworden sinds de instorting van een parkeergarage in aanbouw op zaterdagavond.