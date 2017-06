Informateur ontvangt Rutte en Buma samen

Tjeenk Willink kreeg dinsdag opdracht van de Tweede Kamer de vastgelopen kabinetsformatie vlot te trekken. Hij sprak de afgelopen dagen met de leiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Wekenlang onderhandelen

VVD en CDA onderhandelden na de verkiezingen wekenlang met D66 en GroenLinks over een nieuw kabinet, maar werden het niet eens over migratie. Tussen beide rechtse partijen enerzijds en D66 en vooral GroenLinks anderzijds zijn grote meningsverschillen over onder meer de omgang met vluchtelingen uit Noord-Afrika. GroenLinks trok uiteindelijk de conclusie dat een „principiële ondergrens” in het geding was en de onderhandelingen klapten. Om die te hervatten moeten de andere partijen concessies doen, zei GroenLinks-voorman Jesse Klaver eerder.

Tjeenk Willinks voorganger Edith Schippers raadde haar opvolger aan partijen te vragen zonder voorwaarden vooraf samen in gesprek te gaan. Ze hoopte zo de door partijen opgeworpen blokkades, die iedere denkbare meerderheidscoalitie onmogelijk maakten, te slechten.