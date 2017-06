De vrouw was honden aan het uitlaten toen het misging. Rond 17.00 uur zou ze in de sloot zijn beland. Een andere vrouw, die op zoek was naar haar hond, belde 112 toen ze het slachtoffer aantrof.

De vrouw is met onbekende verwondingen door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Het is nog niet duidelijk hoe het met de honden is afgelopen.