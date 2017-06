Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Auto technisch manager Achilles’29 in brand gestoken

Gisteren, 23:47

BEMMEL - De auto van de technisch manager van voetbalclub Achilles’29 is woensdagnacht gestolen en in brand gestoken. Rond 04.30 uur rukte de brandweer uit om het vuur te blussen, maar er kon niet voorkomen worden dat de groene Mercedes van Frans Derks uitbrandde voor een schaftwagen van de gemeente Lingewaard in Bemmel.