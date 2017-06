premium

Doorbraak in zaak Martin Kok

59 min geleden John van den Heuvel en Mick van Wely

Amsterdam - Er is een doorbraak in het onderzoek naar de mislukte bomaanslag op Martin Kok in juli vorig jaar. De recherche heeft dinsdagavond een 26-jarige man uit Utrecht aangehouden in het onderzoek naar de zware bom die onder de auto van Martin Kok is gevonden.