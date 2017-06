Vorig jaar ging driekwart van de 5,5 miljoen senioren in ons land op vakantie, gemiddeld drie keer per jaar. „Opvallend is de relatief grotere groei van 75-plussers. Die zijn steeds gezonder en reislustiger.”

Een derde van alle vakanties van Nederlanders wordt volgens het onderzoek nu al ondernomen door senioren. „Het gaat om bijna 12 miljoen vakanties per jaar, vaak in voor- en naseizoen. Ook besteden ouderen meer geld. Ruim de helft blijft in eigen land”, aldus NBTC-NIPO.