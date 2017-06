In Hilversum en Haarlem werden afgelopen week auto’s en bushokjes vernield. Omwonenden klagen over herrie en het afsteken van zwaar vuurwerk. Niemand is opgepakt. „Ik hoor dat de overlast toeneemt. Je kan het zo langzamerhand vergelijken met oud en nieuw.”

Herrie begint zodra moskee leegloopt