Justitie onderzoekt Weense speech Wilders

49 min geleden

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie in Den Haag onderzoekt een speech die PVV-leider Geert Wilders in 2015 in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen heeft gegeven. Dat bevestigt het OM na berichtgeving hierover in het AD.