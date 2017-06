Kamer hoort zaakwaarnemer U2 en Rolling Stones

De speciale commissie begint op 7 juni met de verhoren van bijna dertig deskundigen en direct betrokkenen uit de sector, van toezichthouders en belastinginspecteurs tot belastingadviseurs en directeuren. Onder meer het verhoor van de voorzitter van United Trust Curaçao en bestuurder van United Trust International Holdings, Gregory Elias (bijgenaamd de Koning van Curaçao) zal de nodige aandacht trekken, verwacht commissievoorzitter Henk Nijboer (PvdA).

De commissie van PvdA, SP, D66, GroenLinks, CDA en ChristenUnie buigt zich over fiscale constructies. Het initiatief ontstond na onthullingen over een internationaal netwerk van belastingontwijking, de zogenoemde Panama Papers. De commissie wil meer inzicht krijgen in het doorsluizen van kapitaal via ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd maar hier niet of nauwelijks actief zijn (brievenbusfirma's), en het wegsluizen van particuliere vermogens naar het buitenland.

Het gaat om de eerste zogenoemde parlementaire ondervragingscommissie die de Tweede Kamer in het leven heeft geroepen. Deze mini-enquête is, na een parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Kamer kan inzetten. Getuigen zijn verplicht mee te werken en zij worden onder ede gehoord.

De verhoren zijn ook op 8 en 9 juni en 12 tot en met 16 juni.