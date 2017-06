Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Instorting parkeergarage Eindhoven gefilmd

43 min geleden

EINDHOVEN - De instorting van een parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport is vastgelegd op camerabeeld. De luchthaven heeft dat vrijdag bevestigd naar aanleiding van een bericht in het Eindovens Dagblad. De beelden zijn vastgelegd door bewakingscamera's en zullen worden gebruikt bij het onderzoek naar de oorzaak van de instorting.