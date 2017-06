Kamp: stom dat ik auto naar Pon bracht

De gewezen defensiemedewerkers wijzen erop dat Kamp bij Pon korting kreeg op een beurt aan zijn Audi TT. Die korting was van vergelijkbare grootte als waarvoor de medewerkers werden ontslagen. De bewindsman is echter nooit verdachte geweest, volgens het Openbaar Ministerie omdat Kamp in tegenstelling tot de medewerkers nooit om korting heeft gevraagd.

„Als ik nu terugkijk op wat er is gebeurd destijds, dan denk ik dat het beter was geweest als ik mijn auto niet naar Pon had gebracht, maar naar mijn eigen dealer in Zutphen”, zegt Kamp vrijdag. De VVD-minister zegt zich niet meer te kunnen herinneringen waarom hij zijn auto naar Pon bracht en niet naar zijn eigen garage.

Kamp kreeg bij de onderhoudsbeurt voor zijn auto bij Pon voordeel in de vorm van gratis navigatieschijfjes, nieuwe banden en het niet rekenen van de installatie van een carkit. „Als ik een factuur krijg van 1200 euro, en er zit een korting op van het autobedrijf, dan moeten ze dat zelf weten. Ik heb daar niet om gevraagd. Ik vraag nooit om korting. Ik heb daar ook geen verstand van.”