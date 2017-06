premium

Leerlingen Geldrop praten na over busongeluk

20 min geleden

GELDROP - Leerlingen van het Strabrecht College in Geldrop zijn vrijdagochtend bijeengekomen om te praten over het busongeluk in Frankrijk. Tussen de dertig en veertig leerlingen, van wie sommigen in de bus zaten, maakten gebruik van de mogelijkheid om het ongeval te bespreken.