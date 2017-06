DNA-vergelijking Karbaat mag van rechter

Karbaat had van 1980 tot 2009 zijn eigen IVF-kliniek in Barendrecht, waar hij vrouwen insemineerde met zijn eigen zaad.

Resultaten van de DNA-test mogen echter pas worden gebruikt als de rechter in een bodemprocedure heeft geoordeeld dat dat is toegestaan. Tot die tijd blijven de DNA-vergelijkingen geheim en onder toezicht van een notaris, aldus de voorzieningenrechter.

De uitspraak werd door de talrijk aanwezige, vermeende donorkinderen met applaus begroet. Tientallen kinderen eisen nu een DNA-vergelijking waarin kan worden bewezen of uitgesloten dat de arts hun vader is.

Tussen 1973 en 1978 zijn in het gemeentelijke ziekenhuis 659 vrouwen geïnsemineerd. Daaruit zijn 338 donorkinderen geboren, blijkt uit een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (1980). Tevens is het donorzaad van de IVF-kliniek vaak doorverkocht aan Nederlandse ziekenhuizen en klinieken, en zelfs geëxporteerd naar het buitenland.