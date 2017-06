De vader en zoon zouden in hun auto's samen met zeer hoge snelheid achter elkaar hebben gereden, mogelijk waren zij aan het racen. Daarbij knalde de vader met zijn Porsche op de auto van de 19-jarige Fleur Balkestein uit Hilversum. De fatale gebeurtenis was op 16 maart 2016. De vrouw raakte zwaargewond en overleed twee weken later in het ziekenhuis.

De twee verdachten waren vrijdag niet aanwezig.