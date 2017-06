Eerste tweegesprek met informateur na uur over

VVD-voorman Mark Rutte noch zijn CDA-collega Sybrand Buma wilde achteraf iets loslaten over het driegesprek, dat ongeveer een uur duurde. Ook over de volgende stap - of Tjeenk Willink volgende week bijvoorbeeld met meer dan twee partijleiders tegelijk zal spreken - hulden Rutte en Buma zich in stilzwijgen.

Tjeenk Willink sprak de afgelopen dagen met de kopstukken van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie afzonderlijk. Het gesprek van vrijdagmiddag was het eerste met twee fractievoorzitters samen.

De voormalige vicevoorzitter van de Raad van State nam deze week het stokje over van Schippers. Die laatste concludeerde maandag in haar eindverslag dat er momenteel geen werkbare variant te vinden is die in de Eerste en Tweede Kamer op een meerderheid kan rekenen.

Tjeenk Wellink gaf desondanks woensdag aan in te zetten op een meerderheidskabinet. Hij riep daarbij de fractievoorzitters op niet alleen met plannen voor de komende vier jaar te komen, maar ook met een brede visie voor de langere termijn. Hierbij noemde hij migratie en het klimaat als specifieke thema’s. Die zaken „los je niet op met gedetailleerde afspraken in een regeerakkoord”, aldus Tjeenk Willink.