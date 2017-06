Drie jaar geëist tegen neparts uit Huissen

Fred B. voor de rechtbank in Arnhem. De man presenteerde zich jarenlang als arts en hij verrichtte zelfs medische handelingen.

De neparts, die tegenwoordig in de bouw werkzaam schijnt te zijn, liet jarenlang een spoor van ellende achter. Hij runde gedurende tien jaar samen met zijn Chinese echtgenote Medisch Center Sanit in Huissen, waar de 55-jarige zelfbenoemde medicus rondliep in een witte doktersjas met het symbolische esculaapteken op zijn borst.

Hij zou er tenminste acht vrouwen hebben wijsgemaakt dat ze ernstig ziek waren, door diagnoses als borstkanker te stellen. Tegen betaling van vele tienduizenden euro’s nam hij hen vervolgens mee naar China voor kostbare operaties en behandelingen.

De buurt reageerde destijds geschokt op de onthullingen over de Huissenaar.

Fred B. voor de rechtbank in Arnhem. De man presenteerde zich jarenlang als arts en hij verrichtte zelfs medische handelingen.

De rechtbank legde de Huissenaar twee jaar geleden een verbod op om nog in de gezondheidszorg actief te zijn. Zijn medisch centrum was een jaar eerder al failliet gegaan. Winstbejag was volgens de rechtbank de grootste drijfveer van de neparts. Uitspraak: 30 juni.