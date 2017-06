Fraude met schooltentamens in Rotterdam

De bestuurssecretaris van Zadkine bevestigt de berichten van NOS en RTV Rijnmond dat twee docenten en een teamleider van de opleiding logistiek van Zadkine op non-actief zijn gesteld. Zij worden in verband gebracht met het doorspelen van vragen en antwoorden van tentamens aan studenten en herkansingskandidaten tijdens examentrainingen, aldus de bestuurssecretaris. Hij spreekt van ,,fouten in de communicatie''. Uitgezocht wordt nog hoe dat heeft kunnen gebeuren.

Zaak op de voet gevolgd

Volgens de Onderwijsinspectie heeft Zadkine de tentamenfraude bij haar gerapporteerd, maar is de school zelf verantwoordelijk voor het afnemen van de toetsen. Nader onderzoek is volgens de inspectie niet nodig, wel wordt de zaak op de voet gevolgd.

Wethouder Hugo de Jonge (onderwijs) informeerde vrijdag in een brief de gemeenteraad van Rotterdam over de kwestie. Het opleidingscentrum heeft hem eveneens op de hoogte gesteld van fraude, maar volgens de wethouder heeft de gemeente daarin geen rol. De fractie van Leefbaar Rotterdam heeft in schriftelijke vragen opheldering gevraagd.

Eerder examenfraude Rotterdam

Rotterdam kwam in 2013 in het nieuws door een grote examenfraude op de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun. Daar werden toen examens uit de kluis van de school gestolen. Vorig jaar kwam een verzuimfraude bij het Albeda College in Rotterdam aan het licht, waarbij leerlingen door fouten in de verzuimregistratie ten onrechte studiefinanciering zouden hebben ontvangen. Daartegen zijn maatregelen genomen.