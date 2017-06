Advocaat John Beer koninklijk onderscheiden

Beer was betrokken bij de afhandeling van veel grote tragische gebeurtenissen, zoals de vliegramp in het Portugese Faro in december 1992, de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000, de cafébrand in Volendam in de nieuwjaarsnacht van 2001 en de MH17-ramp in juli 2014 in Oekraïne. Hij is advocaat sinds 1977.

„De slachtoffers voeren vaak een ongelijke strijd tegen een professionele partij, zoals een verzekeraar, die over meer kennis, ervaring en middelen beschikt om de eigen belangen te beschermen. Goede rechtshulp kan die ongelijkheid nivelleren en voor een rechtvaardige uitkomst zorgen”, zo staat op de site van Beer advocaten.

40-jarig bestaan kantoor

De onderscheiding wordt verleend aan mensen die zich lang verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Beer ontving hem vrijdag tijdens de viering van het veertigjarig jubileum van zijn kantoor, dat is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade.