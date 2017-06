premium

OM onderzoekt vier incidenten met F-16’s

46 min geleden

Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt in vier gevallen of Nederlandse militairen buiten hun boekje zijn gegaan tijdens bombardementen op IS in Irak en Syrië, waarbij een onbekend aantal burgerslachtoffers is gevallen. Tot nu toe waren er slechts twee onderzoeken bekend.