Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Drenkeling (19) Toolenburgerplas overleden

40 min geleden

HOOFDDORP - Een 19-jarige Hoofddorper is vrijdag overleden nadat hij in het water van de Toolenburgerplas was beland. Door duikers van de brandweer werd de man van de bodem van de plas gehaald.