premium

Relalarm ramadan

1 uur geleden Koen Nederhof

Hilversum - De ramadan zorgt in Hilversum inderdaad voor overlast, erkent burgemeester Pieter Broertjes in een gesprek met deze krant. „Je moet er geen doekjes om winden. Het is wel heel toevallig dat de overlast juist in deze periode toeneemt.”