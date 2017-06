Glazen bol op spoor

Dat blijkt uit de eerste resultaten van testen in het nieuwe Datalab van spoorbeheerder ProRail. „Met sensoren en het combineren van allerlei computergegevens kunnen we nu voor sommige typen wissels met 70 tot 90 procent zekerheid voorspellen waar en wanneer het mis gaat. We nemen vanaf deze maand preventief actie door daar gelijk monteurs op af te sturen”, aldus een woordvoerder.

Volgens hem zijn wisselstoringen de belangrijkste technische oorzaak van vertragingen. „Er zijn 7000 wissels, waarvan er jaarlijks een kleine 1000 kapot gaan. Elke storing zorgt gemiddeld voor meer dan een uur vertraging van zo’n vijftien treinen.”

Wissels worden voorzien van hightech sensoren. Ook kabels geven actuele informatie. Op afstand wordt gemeten wat bijvoorbeeld afwijkingen zijn in stroomgebruik, warmte en trillingen. Door een heleboel van dit soort data razendsnel te analyseren, kun je volgens deskundigen behoorlijk realistisch voorspellen of er storingen gaan optreden, waar precies en wanneer.