De bom was veertig keer zo krachtig als een handgranaat en had een dodelijke ravage kunnen aanrichten. Het explosief was met een magneet onder de auto geplakt. Maar volgens de vinder was de bom niet diep genoeg onder de auto geduwd. Het stak aan de zijkant onder de auto uit en er waren knipperende lichtjes te zien. De vinder moest denken aan Bassie en Adriaan.

Twee mensen zijn inmiddels opgepakt voor de moordpoing. Ze zitten nog vast.