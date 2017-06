Familie dode asielzoeker eist meer onderzoek

De vluchteling zat in een asielzoekerscentrum in Leersum, verdween vlak voor kerst 2013 plotseling en werd op 5 januari 2014 dood gevonden, hangend aan een boom in het Duitse Bremen. Justitie hield het op zelfmoord.

Zijn dood roept nog steeds vragen op bij achterblijvers, onder meer over een mogelijk conflict met mensensmokkelaars. VPRO-onderzoeksprogramma Argos en magazine en website Oneworld onderzochten daarom opnieuw de twijfels rond deze zaak Zij ontdekten onder meer dat Mekonen voor zijn verdwijning bedreigd was door zijn kamergenoot in het AZC. Deze kamergenoot bleek de broer van de mensensmokkelaar met wie hij een conflict had.

Zaterdagmiddag tussen 14.00 uur en 15.00 uur besteedt het programma aandacht aan de zaak op NPO Radio1.

Eind 2015 deed de politie ook al extra onderzoek naar de dood van de man, maar daar kwam destijds geen informatie uit om het onderzoek te heropenen.