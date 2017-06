Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Voetganger (75) overleden na aanrijding

31 min geleden

WEERT - Een 75-jarige voetganger uit Weert die vrijdagmiddag ernstig gewond raakte door een aanrijding met een auto, is in het ziekenhuis overleden. De man werd in zijn woonplaats op een kruising door de auto aangereden.