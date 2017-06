SGP-jongeren doen aangifte tegen raadslid

De voorzitter van de SGP-jongeren Willem Pos zegt dat er reden genoeg is voor die aangifte. ,,Terwijl we strijden tegen antisemitisme, doet een gemeenteraadslid zulke verwerpelijke uitspraken.”

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij plaatste eerder deze week op sociale media een foto van zichzelf tussen de jongeren.

,,Het is absurd dat een gemeenteraadslid zulke uitspraken doet, waar de Jodenhaat van afdruipt'', aldus Pos. Van der Staaij zei vrijdag al tegen Den Haag FM het een bizarre reactie te vinden van Khoulani. ,,Hier lusten de honden geen brood van.”

Khoulani kreeg in 2014 kritiek nadat hij op zijn Facebookpagina had geschreven: ,,Leve ISIS en in shaa Allah op naar Baghdad om dat schorem aldaar aan te pakken.'' Hij nam daar later afstand van en zei toen dat hij fout zat en had besloten voortaan zijn mond te houden over de internationale politiek.